شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تلتقى شباب "التجمع" بالبدرشين لتنظيم ماراثون دراجات ضد المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قيادات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشباب حزب التجمع بمركز البدرشين محافظة الجيزة، لبحث تنظيم ماراثون دراجات بمدينة البدرشين، تحت عنوان "لا للتدخين .. لا للمخدرات".

حضر اللقاء النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجهاد سيف أمين عام مساعد بلجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة.