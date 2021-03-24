إصابة 3 أشخاص في انفجار خزان فريون بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة 3 أشخاص في حادث انفجار خزان فريون أثناء شحن تكيف بمنطقة عمارات 47 بمدينة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وصول 3 مصابين بحروق إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ، ادعاء حادث انفجار خزان فريون أثناء شحن تكييف، أسفر عنه دوي انفجار ضخم بمنطقة عمارات 47 بمدينة كفر الشيخ.

وتبين إصابة كل من "سمير.م.ن"، 23 عامًا، بحروق بالوجه واليدين، و"أكرم.ا.ش"، 19 عامًا، بحروق بالزراعين، و"إبراهيم.ي.ج"، بجرح متهتك بالساق اليسرى واليد اليمني والركبة اليسرى.

وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجري الآن عمل الفحوصات الطبية، للمصابين الثلاثة داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، وتلقيهم العلاج والإسعافات اللازمة.