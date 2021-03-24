مصدر قضائي: المتهمة بخطف "طفل أبوالريش" ليست عاقرًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال مصدر قضائي إن نيابة السيدة زينب تواصل التحقيقات مع المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبوالريش بالسيدة زينب ولم تصدر قرارها بشأن المتهمة

وأكد المصدر - رفض ذكر اسمه - أن المتهمة سبق أن أنجبت من زوجها الأول وليست عاقرًا.

واستمعت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، لأقوال والدة الطفل المختطف من مستشفى أبو الريش.

وقالت والدة الطفل إن المتهمة كانت ترتدي النقاب و"بالطو أبيض" وأوهمتها أنها طبيبة "أنتي صعبانه عليا وهساعدك"، ثم طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة من أحد المكاتب الإدارية.

وأضافت الأمن أنها فور عودتها فوجئت بهروب الطبيبة ومعها طفلها ولم تتمكن من العثور على رضيعها فأبلغت المستشفى والشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمة بانتحال صفة طبيبة وخطف طفل من والدته بمستشفى أبوالريش بالسيدة زينب.