وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية بالمحافظات التي ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه الوزير اليوم الأربعاء، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات حول متابعة حالة الطقس السيئ الذي تشهده بعض المحافظات بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال ما أدى لانخفاض الرؤية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظات، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

وقال "شعراوي": "إن التقرير أشار إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء لميناء نويبع البحري لليوم الثاني على التوالي، وأوقفت الأجهزة التنفيذية بكفرالشيخ أعمال الملاحة بميناء البرلس"، موضحًا أنه تم إغلاق ميناء السخنة بمحافظة السويس نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة.

ولفت إلى تعرض محافظات (الوادي الجديد - شمال سيناء - مطروح - أسيوط) لرياح متوسطة إلى شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية على معظم أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى تعرض باقي المحافظات لرياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض الرؤية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظات.

وطالب كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات التي تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات في الطقس، مناشدًا المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم في الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية.

وأضاف "شعراوي"، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة في متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.​