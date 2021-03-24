بالصور.. محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مبادرة تطوير الريف بـ"البواريك"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تففقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال رفع كفاءة مستشفى المنشاة المركزي، وتابع أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية البواريك.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال التي جرت لرفع كفاءة مستشفى المنشاة المركزي، واستمع من الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، لشرح مفصل عن الأعمال التي شملت رفع كفاءة مبنى تقديم الخدمات العلاجية، والعناية المركزة، والعمليات، وقسم الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى أعمال الدهانات، والسيراميك، وشبكة الكهرباء، ورفع كفاءة واجهة المستشفى.

وتفقد "الفقي" خلال جولته بالمستشفى أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، وقسم الأطفال المبتسرين، واطمأن على سير العمل، موجهًا بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مؤكدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بمركز المنشاة أعمال تنفيذ الشبكات الأرضية لمشروع الصرف الصحي بقرية البواريك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، والتي تشمل 33 قرية بمركز المنشاة.