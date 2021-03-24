استمرار تراجع شعبية تحالف ميركل

واصل التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تراجعه في استطلاعات الرأي. فقد أظهر استطلاع حديث أجراه معهد «ديموسكوبي ألينسباخ» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» أن شعبية التحالف المسيحي بلغت حاليا 28.5% بعد أن بلغت 37% في مطلع فبراير الماضي.

وحل حزب الخضر في المرتبة الثانية بتأييد بلغت نسبته 21%، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بنسبة 18%. وحصل كل من الحزب الديمقراطي الحر وحزب «اليسار» على 8.5%، مقابل 10% لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي. وترى المديرة التنفيذية لمعهد «ألينسباخ»، ريناته كوشر، أن فقدان الثقة في التحالف بدأ قبل الكشف عن الفضيحة، مشيرة إلى أن هزيمة الحزب المسيحي الديمقراطي في انتخابات البرلمان المحلي بولاية بادن-فورتمبرج كانت متوقعة بالفعل قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الولاية. وعزت كوشر السبب الرئيسي في تراجع شعبية تحالف ميركل المسيحي إلى تزعزع الثقة في قدرة الحزب المسيحي الديمقراطي على إدارة الأزمة.