القبض على عنصرين إرهابيين بتونس

ألقت عناصر من الأمن التونسي القبض على عنصرين إرهابيين، بمحافظتي الكاف وسوسة.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم، أن عناصرها بمدينة السرس بمحافظة الكاف، قبضت على عنصر إرهابي صادر في شأنه حكم قضائي بالسجن ست سنوات، لارتكابه جرائم إرهابية، فيما ألقت عناصر أمنية أخرى القبض على عنصر إرهابي من ساكني مدينة مساكن، بمحافظة سوسة، صادر بشأنه حكم قضائي بسجنه لمدة سنة.



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