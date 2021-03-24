قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين، معظمهم أسرى محررون من «رام الله» و«طوباس». وأفادت مصادر أمنية ومحلية في «رام الله» بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من مخيم «الجلزون» في «رام الله»: الأسير المحرر باجس، وولده الأسير المحرر معروف باجس نخلة، والأسير المحرر إياد محمود صافي (جبينة)، والشاب المحامي أواب أحمد مبارك، والشاب عبدالعزيز محيي الدين الخطيب، والأسير المحرر ماهر أيوب دلايشة، الذي تم الاعتداء عليه قبل اعتقاله، والشاب محمد ساهر دبور. كما اعتقلت قوات الاحتلال جمال الطويل من حي «أم الشرايط». في السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مروان أحمد بشارات من بلدة «طمون» في «طوباس»، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



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