ولي العهد يجري مباحثات مع وزير الخارجية الصيني

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في نيوم، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي.

وفي بداية الاجتماع، رحب ولي العهد بوزير الخارجية الصيني في زيارته الحالية للمملكة، كما نقل وانج يي تحيات الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية لولي العهد، فيما حمله سموه تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي، والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات. كما تناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان. فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينج، ومساعد وزير الخارجية دنج لي.