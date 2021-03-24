أكسجين مرضى كورونا على وشك النفاد في دولة عربية

ابوظبي - سيف اليزيد - بات الأكسجين المخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد البالغ عددهم نحو ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي على وشك النفاد في لبنان.

ووصل وزير الصحة اللبناني حمد حسن إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، في زيارة لم تكن معلنة. وقال لصحفيين "لدينا ما يقارب الألف مريض على أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، ولا سمح الله لو استنفدت الكميات المتبقية، التي كانت حقيقة كافية حتى اليوم (الأربعاء) فقط، لكانت زهقت لا سمح الله آلاف الأرواح".

وأبلغت السلطات السورية، وزير الصحة اللبناني أنها سترسل 75 طناً من الأكسجين.

وتكتظ أقسام العناية المشددة المخصصة لكورونا بالمرضى في لبنان منذ أسابيع.

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره اللبناني الذي وصل في زيارة مفاجئة، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أنه بناء على طلب من حسن "سيتم تزويد لبنان بـ75 طناً من الأكسجين، كل يوم 25 طناً لمدة ثلاثة أيام"، بناء على توجيهات من الرئيس بشار الأسد.

وسيتم تزويد لبنان بالأكسجين "بشكل فوري"، على أن يصطحب حسن الدفعة الأولى معه أثناء عودته إلى لبنان.

وأكّد الغباش في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤثر "على منظومة الأكسجين في سوريا".

وأضاف وزير الصحة اللبناني أن "سوء الأحوال الجوية" أعاق وصول "شحنات من مصادر مختلفة إلى لبنان.. خاصة عبر البواخر".

وسجّل لبنان، منذ مطلع العام الجاري، معدلات إصابات ووفيات قياسية بوباء كوفيد-19، وبلغ إجمالي الحالات 444,865 إصابة بينها 5,850 وفاة على الأقل منذ بدء انتشار الوباء قبل عام.