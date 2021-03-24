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مفوضة الصحة: جائحة كورونا تتفاقم في عدة دول أوروبية

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مفوضة شؤون الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيديس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الجائحة تزداد سوءاً في دول أوروبية كثيرة، مع ارتفاع أعداد إصابات «كوفيد-19» والمرضى بالمستشفيات والوفيات.
وفي مواجهة ذلك، قالت المفوضية إنها ستشدد قيود تصدير لقاحات «كوفيد-19» المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت: «عندما يصبح الوضع مقلقاً في الكثير من الدول الأعضاء، لا بد من مراجعة شفافية آلية التصدير».
وأضافت: «تسجل 19 دولة حالياً زيادات في عدد الحالات... وهناك ثماني دول تسجل زيادة في عدد الوفيات».
واستطردت قائلة: «الوضع مقلق لأننا شهدنا الزيادة في عدد من سلالات (فيروس ) خلال الأسابيع القليلة الماضية».
 
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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