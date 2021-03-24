مفوضة الصحة: جائحة كورونا تتفاقم في عدة دول أوروبية



ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مفوضة شؤون الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيديس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الجائحة تزداد سوءاً في دول أوروبية كثيرة، مع ارتفاع أعداد إصابات «كوفيد-19» والمرضى بالمستشفيات والوفيات.

وفي مواجهة ذلك، قالت المفوضية إنها ستشدد قيود تصدير لقاحات «كوفيد-19» المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت: «عندما يصبح الوضع مقلقاً في الكثير من الدول الأعضاء، لا بد من مراجعة شفافية آلية التصدير».

وأضافت: «تسجل 19 دولة حالياً زيادات في عدد الحالات... وهناك ثماني دول تسجل زيادة في عدد الوفيات».

واستطردت قائلة: «الوضع مقلق لأننا شهدنا الزيادة في عدد من سلالات (فيروس كورونا) خلال الأسابيع القليلة الماضية».



