اخبار العالم

بايدن يستضيف منتخب كرة القدم للسيدات في البيت الأبيض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 15:59
عربي ودولي

ع+ ع-

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن عضوات المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، ضمن مساعيه لتأمين رواتب أفضل للنساء الأميركيات، اللائي يكسبن 82 سنتاً في المتوسط ​​مقابل كل دولار يكسبه الرجال.
ويصادف اليوم الأربعاء، يوم المساواة في الأجور بين الجنسين في الولايات المتحدة.
وفجوة الأجور أكبر بكثير بالنسبة للنساء السود اللائي يكسبن 63 سنتا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، والنساء من أصل لاتيني اللائي يكسبن 55 سنتا فقط.
ورفع فريق كرة القدم بقيادة ميجان رابينو، الذي فاز بكأس العالم للسيدات للمرة الثانية على التوالي في عام 2019، دعوى قضائية ضد اتحاد كرة القدم الأميركي، بدعوى التمييز بين الجنسين. ودعمهم المشجعون، وهتفوا «المساواة في الأجور» خلال المباراة النهائية لكأس العالم.
وفاقمت جائحة فيروس وتداعياتها الاقتصادية الفوارق في الأجور، مما أدى إلى ما وصفته نائبة الرئيس كاملا هاريس «بحالة طوارئ وطنية» للنساء.
وتتضمن حزمة بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار اعتمادات تهدف إلى إعادة مليوني امرأة خسرن وظائفهن خلال جائحة كوفيد-19 إلى سوق العمل.
 
 

المصدر: رويترز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا