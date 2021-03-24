الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا خلال العام

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 47 ألفا و 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها خلال هذا العام.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 11 مليون و 734 ألفا و 58 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 12 نوفمبر الماضي عندما تم تسجيل 47 ألفا و 905 حالات إصابة.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 275 حالة وفاة، فيما تعد أعلى حصيلة حالات وفاة يومية منذ 83 يوما، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 160 ألفا و 441 حالة.