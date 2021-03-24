بالفيديو.. احتجاز الرحالة الحبوني ونحر جمله يثير غضب الليبيين!

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لم يكن احتجاز المليشيات للرحال الليبي عبدالعالي الحبوني ونحر ناقته، فور وصوله إلى منطقة "العقربية" جنوب مدينة الجميل، في أقصى غرب ليبيا، سوى رسالة من المجموعات المسلحة تؤكد استمرار رفع السلاح بوجه السلام، مما يؤشر إلى ضرورة التحرك في هذا الملف الذي يهدد جهود العملية السلمية بالبلاد.

وقالت مصادر إخباية إن الحبوني وصل إلى الرجبان قبل يومين، حيث استقبل بحفاوة من أهلها ومسؤوليها، وقضى فترة راحة بها، قبل أن يقرر استئناف رحلته، وأصر عميد المجلس البلدي، محمد الشعباني، على مرافقته حتى نهاية الحدود الإدارية للرجبان.