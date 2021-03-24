حرب اللقاحات.. هونغ كونغ تحظر استخدام لقاح شركة فايزر الأمريكية

جدة - عبدالحي حسين - حظرت السلطات في هونغ كونغ استخدام لقاح COVID-19 من شركة فايزر الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد أن أبلغ أحد الموزعين الحكومة بأن شحنة من الجرعات تحتوي على أغطية “معيبة”.

وطبقت السلطات في هونغ كونغ على الفور حظرا على اللقاح المذكور، بينما بدأت شركتا “Fosun Pharma”، و”BioNTech”، اللتان ساعدتا في إنتاج اللقاح مع شركة فايزر، تحقيقا فوريا في الأمر، وفقًا لما ذكرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

​وقالت حكومة هونغ كونغ، في بيان لها: “لأخذ الحيطة والحذر، تم تعليق التطعيم خلال الفترة الحالية، وسيتم فتح تحقيق قريب حول الموضوع”.

وأكدت شركتا “Fosun Pharma”، و “BioNTech” أنه على الرغم من الأغطية “المعيبة”، فإن اللقاحات من الدفعة “210102” آمنة تماما.

وتوقفت مراكز التطعيم عن استخدام اللقاح، وتحولت إلى لقاح “سينوفاك” الصيني بشكل مباشر، بحسب الصحيفة نفسها.