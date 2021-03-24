السودان يعود إلى المنافسة على بطاقة التأهل وبوركينافاصو يثبت مكانه في صدارة مجموعته

جدة - عبدالحي حسين - استأنفت مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، اليوم الأربعاء، بإجراء خمس مباريات برسم الجولة الخامسة، إذ واجه أوغندا نظيره بوركينافاصو، فيما استقبل إثيوبيا منتخب مدغشقر، بينما رحل موزمبيق إلى مواجهة رواندا، ومالاوي لمقابلة جنوب السودان، لتختتم المباريات بمباراة ساوتومي، وبرينسيب أمام السودان.

وانتهت مباراة منتخب بوركينافاصو، وأوغندا بالتعادل السلبي صفر لمثله، ما ثبت البوركنابيين في الصدارة بتسع نقاط، فيما ظل أوغندا ثانيا بثماني نقاط. وعن المجموعة نفسها تمكن مالاوي من الانتصار على جنوب السودان بهدف ريشارد مبولو في الدقيقة 47، ليضمن بذلك المنتخب الرتبة الثالثة بسبع نقاط، بينما تجمد رصيد خصم عند النقطة الثالثة، خارجا بذلك من دائرة المنافسة على التأهل، التي انحصرت بين الثلاثي الأول، الذي سينتظر الجولة السادسة للحسم.

وفي مباراة أخرى، أمطر منتخب إثيوبيا شباك مدغشقر برباعية، تناوب على تسجيلها كل من أمانويل جيبريميكاييل، وجيتانيه جيبيتو، وأبوبكر نصير، وشيمليس بيكيلي، وهذا الفوز مكنه من تصدر المجموعة بتسع نقاط مؤقتا، في انتظار مباراة الكوت ديفوار، والنيجر، فيما تجمد رصيد مدغشقر عند النقطة السابعة في المركز الثالث.