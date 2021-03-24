إدارة الرجاء تبحث عن حل توافقي يرضي جميع الأطراف بخصوص السلامي

وأشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن رئيس الفريق الأندلسي رفض استقالة السلامي، مضيفة أن هذا الأخير سيبقى على رأس العارضة التقنية إلى غاية إجراء مباراة الإياب أمام بيراميدز المصري.

وفي السياق ذاته، قالت قناة “الرياضية” عير صفحتها الرسمية، نقلا عن مصدر مسؤول، إن جمال السلامي لم يستقيل، ومن المستبعد مغادرته الرجاء.

وتتضارب الآراء حول مستقبل جمال السلامي مع الرجاء، إذ ينقسم الأعضاء داخل المكتب المديري للخضر بين مؤيد له بالبقاء، ومعارض لذلك، ما نتج عنه انشقاق في الإدارة، وأدى إلى استقالة أنيس محفوظ، الكاتب العام، وسعيد الشرامي، رئيس لجنة الشباب، إلا أن هذا الأخير تراجع عن استقالته، صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه سيستمر في منصبه بالفريق، ولن يقدم استقالته، التي فكر فيها ليلة أمس الثلاثاء، بعد اجتماع المكتب المسير.

وأضاف الشرامي أنه كان يطالب بإقالة السلامي من منصبه، رغبة منه في الحفاظ على استقرار الفريق، خصوصا أنه على تواصل دائم مع منخرطي النادي، وجماهيره، باعتباره مكلفا بالعلاقة معهم، مشيرا إلى أنه سيحترم قرار المكتب المسير للفريق، وسيواصل عمله عضوا فيه.