القضاء الإداري في الرباط ينتصر لطالبة في مواجهة جامعة خاصة رفضت إرجاع رسوم التسجيل

جدة - عبدالحي حسين - في سابقة من نوعها، انتصرت المحكمة الإدارية في الرباط، اليوم الأربعاء، لطالبة جامعية مغربية في مواجهة إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة الرباط، بعد رفضها إرجاع إليها رسوم التسجيل السنوية، بعدما تراجعت، في وقت سابق، عن إتمام دراستها فيها.

وأيّدت الغرفة الأولى في المحكمة الإدارية في الرباط الدعوى، التي تقدمت بها طالبة ضد جامعة خاصة لعلوم الصحة في العاصمة، حيث قضت المحكمة بأحقية الطالبة بالانسحاب من المؤسسة التعليمية، طالما أن الالتزام التعاقدي، المبرم بينهما يكفل لها حق التراجع عن قرار استكمال دراستها في الجامعة.

وأصدرت المحكمة حكما قضائيا يلزم إدارة الجامعة موضوع الدعوى القضائية بإرجاع كافة الرسوم، والمستحقات المالية، التي دفعتها الطالبة لاستكمال دراستها، والتي تقدر بمبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم).

وتعود أحداث القضية المذكورة إلى صيف العام الماضي، بعد أن سجلت طالبة جامعية نفسها في الموقع الإكتروني لإحدى جامعات علوم الصحة، المعروفة في الرباط، قبل أن تعمد إلى دفع رسوم التسجيل السنوية الضرورية، المقدرة بـ10 ملايين سنتيم على شكل شيك تم إيداعه في مصلحة الأداء في الجامعة.

لكن، الطالبة المعنية تراجعت، لاحقا، عن قرار استكمال دراستها في الجامعة المذكورة، فطالبت إدارة الجامعة باسترجاع المبالغ، التي دفعتها إليها، إلا أن هذه الأخيرة رفضت، ما دفعها إلى رفع دعوى ضدها.