مباريات سهلة على الورق لفرنسا والبرتغال وكرواتيا وهولندا في افتتاح مقابلات تصفيات كأس العالم

جدة - عبدالحي حسين - تفتتح، اليوم الأربعاء، مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في قطر بالقارة الأوربية، بداية من الساعة السادسة مساء، حيث تعد أولى مباريات فرنسا، والبرتغال، وكرواتيا، وهولندا، في التصفيات سهلة على الورق. وبإمكانهم الحصول على ثلاث نقاط إن لم تحدث مفاجأة.

ويفتتح المنتخب الفرنسي مبارياته بالتصفيات أمام نظيره الأوكراني، حيث يأمل الديكة في كسب النقاط الثلاث لبداية المشوار بنجاح، فيما يطمح الأوكرانيون في بعثرة أوراق المجموعة منذ البداية.

وفي مباراة ثانية، يستقبل البرتغال منتخب إذربيجان في ملعب أليانز ستاديوم، في مباراة سهلة للغاية على الورق لرفقاء رونالدو، بينما يحل المنتخب الهولندي ضيفا على توركيا في ملعب أتاتورك الأولمبي، وأمله في العودة بالنقاط الثلاث من هناك، فيما سيبحث التوركيون عن الخروج بأقل الأضرار، خصوصا أن المباراة تلعب على أرضهم.

ويستقبل بلجيكا نظيره الويلزي بنجمه غاريت بيل في ملعب دين دريف، إذ يبحث رفقاء كورتوا عن تحقيق الفوز، على الرغم من غياب نجم المنتخب الأول إيدين هازارد، فيما يريد ويلز استغلال هذا الوضع، والعودة بالنقاط الثلاث، بينما يرحل كرواتيا لمواجهة سلوفينيا على ملعب ستوزيك ستاديوم، لتحقيق الفوز الأول بفارق أهداف كبير، يخول له تصدر المجموعة.

وفيما يلي كل مباريات اليوم مرفوقة بالتوقيت:

18:00 قطر — : — لوكسمبرج

18:00 تركيا — : — هولندا

20:45 البرتغال — : — إذربيجان

20:45 صربيا — : — إيرلندا

20:45 فنلندا — : — البوسنة والهرسك

20:45 فرنسا — : — أوكرانيا

20:45 بلجيكا — : — ويلز

20:45 جبل طارق — : — النرويج

20:45 لاتفيا — : — الجبل الأسود

20:45 قبرص — : — سلوفاكيا

20:45 مالطة — : — روسيا

20:45 سلوفينيا — : — كرواتيا

20:45 إستونيا — : — التشيك.