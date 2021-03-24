غلاسكو سميث تعلن طرد منصف السلاوي بعد مزاعم بتورطه في قضية تحرش جنسي

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركة جلاسكو سميث كلاين، اليوم الأربعاء، عن طرد المغربي منصف السلاوي، من منصبه بإحدى الشركات التابعة لها، موجهة إليه تهمة التحرش الجنسي.

وذكرت صحيفة الفاينانشل تايمز، أن السلاوي، الذي كان قد كلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإشراف على جهود تطوير لقاح فيروس كورونا، متهم بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق تجاه موظفة بشركة غلاسكو سميث كلاين، خلال الفترة التي قضاها في هذه الشركة البريطانية.

وقالت شركة جلاكسو سميث كلاين، في بيان اليوم الأربعاء، إن تحقيقا أجراه مكتب محاماة أثبت صحة المزاعم الموجهة إلى السلاوي، والتي شملت حوادث وقعت قبل عدة سنوات، لتقرر الشركة على إثر ذلك، فصله من منصبه كرئيس مجلس إدارة Galvani Bioelectronics التابعة لها.

كما قررت الشركة إعادة تسمية مركز البحث والتطوير الخاص بها، والذي يحمل حاليا إسم السلاوي، فيما ستعمل على مراجعة ملكية السلاوي لنسبة من أسهم الشركة، والتي تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

جدير بالذكر، أن السلاوي، المغربي الأصل، كان قد قدم قبل أسابيع استقالته من الإشراف على فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.