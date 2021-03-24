أخ صاحب مصنع طنجة.. “أخي كيتحاكم وحده والمسؤولين فين هوما” وقاضي التحقيق يؤجل

جدة - عبدالحي حسين - أجل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في طنجة، صباح اليوم الأربعاء، جلسة الاستنطاق التفصيلي لصاحب المصنع، حيث توفي 28 شخصا غرقا.

وصرح أخ المعني بالأمر لـ”اليوم24″ أن الجلسة أُجلت إلى السابع من شهر أبريل المقبل، ورُفض السراح المؤقت، الذي طالب به محامي المتهم.

وحول تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي للمرة الثانية على التوالي، عبر أخ المتهم عن استنكاره محاكمة صاحب المصنع لوحده، من دون المسؤولين، الذين من المفترض أنهم مسؤولون عن حادثة غرق 28 شخصا داخل المعمل نفسه.

يذكر أن دفاع صاحب المعمل رفض التعليق على التأجيل المتكرر للقضية.