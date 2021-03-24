التصنيف الأسبوعي.. “لالة لعروسة” ينهي سيطرة القناة الثانية وارتفاع طفيف في مدة المشاهدة 

جدة - عبدالحي حسين - سجل معدل مشاهدة المغاربة للتلفاز، خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 مارس الحالي، ارتفاعا بـ4 دقائق، إذ بلغت مدة مشاهدة القنوات الوطنية 3 ساعات و44 دقيقة.

وأفادت أرقام مركز القياس” سيوميد”، الصادرة عنه، اليوم الأربعاء، والمضمنة في بلاغ صحفي، أن القناة الأولى تفوقت على القناة الثانية لأول مرة، منذ وقت طويل، وذلك بفضل برنامج تلفزة الواقع “لالة لعروسة”.

وبلغ عدد مشاهدي برنامج “لالة لعروسة”، المبثوث على القناة الأولى 7.11 مليون مشاهد، فيما احتل مسلسل “الوعد” المبثوث على القناة الثانية 7.05 مليون مشاهد.

واستطاع برنامج لالة لعروسة في حلقة، بثت يوم السبت الماضي، إزاحة مسلسل الوعد التركي، من صدارة البرامج الأكثر مشاهدة، بعدما سيطر عليها لفترة طويلة، منذ بداية عرضه.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية: هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.