روسيا تسجل 8861 إصابة جديدة و401 وفاة بـ "كورونا"

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 8861 إصابة جديدة و 401 حالة حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات وانخفاضا في حالات الوفيات مقارنة مع معدلات أمس /8457 إصابة و 427وفاة/.



وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 483 ألفا و 471 إصابة ، منها 962019 حالة وفاة وتماثل 10355 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و98 ألفا و400 شخص .