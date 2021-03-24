مصرع 17 حوثيا بنيران الجيش الوطني في جبهة الكسارة بمأرب

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

لقي ما لا يقل عن 17 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم، وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح اليوم أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 17 عنصراً من مليشيا الحوثي وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مكثّفاً تمكنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته، كما استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.