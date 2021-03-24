شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تفرض عزلا عاما لمكافحة الموجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت بلجيكا إغلاق المدارس والمتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية ومحال تصفيف الشعر لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من يوم السبت مجددة بذلك عزلا عاما صارما يهدف إلى احتواء موجة ثالثة من إصابات كوفيد-19 آخذة في التزايد.

وبعد عام من فرض أول عزل عام بسبب الجائحة، قال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي إن سلاسة الفيروس المكتشفة في بريطانيا أصبحت منتشرة في البلاد وأدت إلى تضاعف عدد مرضى كوفي-19 في المستشفيات.