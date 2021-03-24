شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعلن عن رغبتها في إقامة علاقات ودية مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي عن رغبة بلاده في إقامة علاقات ودية مع باكستان.

جاء ذلك في رسالة بعثها عبر السفارة الهندية في إسلام آباد إلى نظيره الباكستاني عمران خان لتهنئته بذكرى اليوم الوطني الباكستاني.

وقال مودي في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الباكستانية اليوم : كدولة جوار ترغب الهند في إقامة علاقات ودية مع شعب باكستان ، ولتحقيق ذلك من المهم أن تسود بيئة من الثقة وخالية من الإرهاب والعداء.