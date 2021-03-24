شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات ميدانية .. «تقييم الحوادث» يفند 4 ادعاءات ضد "التحالف" باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - لم يتم قصف مستشفى الثورة والمهمة كانت في منطقة بعيدة عنها

- استهداف "مخزن وقود "بمنطقة العرج ليس صحيحا والمستهدف "مخزن للأسلحة"

لا صحة لاستهداف مركز العطفين الصحي أو مركز كتاف

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، انه لدى الفريق مختصون لرصد جميع ما يثار حول المصادر المفتوحة بالعمليات العسكرية وبناءً عليها تتم مباشرة رصد الادعاءات.

وأشار إلى أن الفريق المشترك قام بزيارة لبعض المناطق في اليمن وألتقى الأهالي وسيقوم بزيارة لمناطق اخري للقوقوف والمعاينة لأماكن الادعاءات التي تصله من عدة جهات أممية وحقوقية.

واستعرض المستشار المنصور, في مؤتمر صحفي عقدة في الرياض , نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

"مستشفى الثورة "

وجاء في مقدمة تلك الحالات فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام رقم (A/HRC/42/CRP.1) الصادر بتاريخ (03 سبتمبر 2019م)، المتضمن أن فريق الخبراء وثق الاضرار التي تعرض لها مستشفى الثورة الواقع في الشمال الشرقي من مدينة (تعز) بمحافظة (تعز) جراء القصف وإطلاق النار، وأفاد المستشفى أن هذا القصف ادى إلى مقتل أحد موظفي الإسعاف في (20 أبريل 2015م).

وقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، واجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وسجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون لقوات التحالف، وفحص الصور الفضائية، ومراجعة قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)،و قواعد الاشتباك لقوات التحالف، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مستشفى (الثورة) يقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة (تعز) بمحافظة (تعز) ، وهو مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).

وبعد دراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف بما فيها سجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون بتاريخ (20/04/2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء تبين للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف السطحية بتنفيذ أي مهام عسكرية باستخدام أسلحة الاسناد الناري بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) في تاريخ ومنطقة الادعاء.

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (20/04/2015م) وهو التاريخ الموافق للتاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على موقع عسكري تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي على أحداثي (محدد) بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز)، ويبعد مسافة (930) متر تقريباً عن مستشفى (الثورة) محل الادعاء.

وقد أوضح تقرير ما بعد المهمة المنفذة والصور الفضائية للموقع العسكري بعد تاريخ الادعاء أن القنابل المستخدمة أصابت أهدافها.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف مستشفى (الثورة) بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) كما ورد في الادعاء.

" مصنع الزيت"

وبشأن الادعاء باستهداف قوات التحالف (مخزن وقود) و بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في بعض وسائل الإعلام حول الادعاء بقيام قوات التحالف بتاريخ (16/08/2020م) باستهداف (مخزن وقود) بمنطقة (العرج) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة)، كما ورد في وسائل إعلام أخرى أن الموقع الذي استهدفته قوات التحالف هو (مصنع للزيت).

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وبعد تقييم الأدلة ، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأحد الموافق (16/ 08/2020م) وبناءً على معلومات استخباراتية عن موقع تابع (لميليشيا الحوثي المسلحة يستخدم لتصنيع الذخائر وبه مخزن تحت الأرض ومحصن بمضادات دفاع جوي) على أحداثي (محدد) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة) في منطقة شبه معزولة عن الأعيان المدنية.

وتم التحقق من المعلومات الاستخباراتية بواسطة المصادر الارضية، والتي أكدت وجود موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة يستخدم (لتصنيع الذخائر، وبه مخزن تحت الأرض، ومحصن بمضادات دفاع جوي) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة)، وذلك استنادا الى القاعدة (16) من القانون الدولي الانساني العرفي، والذي يسهم إسهاماً فعالاً في العمل العسكري ويعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية مباشرة وملموسة وأكيدة، وعليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة يستخدم لتصنيع الذخائر وبه مخزن تحت الأرض ومحصن بمضادات دفاع جوي) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة)، على احداثي (محدد)، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها.

اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية.

وبمقارنة حيثيات الادعاء مع المعلومات العسكرية المتوفرة، تبين للفريق المشترك الاتي:تباين وصف موقع الادعاء حيث ذكر في بعض وسائل الاعلام أنه (محطة وقود)، بينما وصف في وسائل إعلام أخرى أنه (مصنع للزيت).

و عدم توافق وصف (الهدف العسكري) مع وصف الادعاء الوارد في وسائل الاعلام.

وتوضح الصور الفضائية عدم وجود آثار استهداف جوي عليه.

وعليه، تبين عدم صحة ما تم تداوله في وسائل الاعلام بقيام قوات التحالف باستهداف (مخزن للوقود، أو مصنع زيت) بمنطقة (العرج) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة) كما ورد بالادعاء.

" العطفين الصحي "

وفيما يتعلق بما ورد في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) بعنوان (هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن) والمتضمن أنه بتاريخ (02/09/2015م) قصفت طائرات التحالف مركز (العطفين) الصحي بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة)، مما أسفر عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار بالمركز وسكن الموظفين.

وعليه قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، وتبين انه لا توجد آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على مباني مركز (العطفين) الصحي.

وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف مركز (العطفين) الصحي بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) كما ورد بالادعاء.

"مركز كتاف "

وفي ادعاء استهداف منزل بمحافظة صعدة، تبين للفريق المشترق أن قوات التحالف لم تستهدف منزل بمنطقة (مران) في مديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (13/09/2018م) كما ورد بالادعاء.

وفيما يتعلق بما ورد في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) بعنوان (هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن) المتضمن أنه بتاريخ (02/09/2015م) استهدفت قوات التحالف المركز الصحي في مديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة)، دمر الهجوم المركز جزئياً والمنطقة المحيطة به.

وعليه، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، . وظهر للفريق المشترك انه لا توجد آثار استهداف جوي على مبنى مركز (كتاف) الصحي والمنطقة المحيطة به بالتاريخ الوارد في الادعاء.

وعلى ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مركز (كتاف) الصحي بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (02/09/2015م)، كما ورد في الادعاء.