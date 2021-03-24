اليوم .. قمة أوروبية تناقش الجائحة وملفات دولية

بروكسل ـ وكالات: أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات اليوم الخميس وغدا الجمعة سيتم تكريسها بشكل شبه تام لبحث تطورات وتداعيات جائحة كورونا وعدد من الملفات الدولية والتطورات العالمية، وقال ميشيل في رسالة دعوة للقمة وجهها للقادة الأوروبيين إنه بسبب تفشي الوباء سوف تجري أعمال القمة عبر الاتصال المرئي، موضحاً أن الرئيس الأميركي جو بايدين سيشارك في جزء من اللقاء مساء الخميس وسينضم بآرائه حول التعاون المستقبلي بين ضفتي الأطلسي.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا قال ميشيل إن الأولوية القصوى هي تسريع حملات التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه ينبغي تكثيف العمل الجاري لتعزيز إنتاج اللقاح وزيادة عمليات تسليم اللقاحات وضمان المزيد من الشفافية وإمكانية التنبؤ بالإمدادات. أما في الشؤون الدولية، يركز القادة على الحصول على معلومات بشأن حالة العلاقات مع روسيا ونتيجة الاتصالات الأخيرة بين الطرفين قبل إجراء مناقشة أكثر استراتيجية حول هذه المسألة في اجتماع بحضور شخصي لاحقاً.

وتركز القمة الأوروبية وفق رسالة الدعوة الموجهة من الرئيس الأوروبي على قضية التحول الرقمي الأقوى، والحاجة إلى صناعة أوروبية مرنة واستخلاص تداعيات الوباء بشأن أهمية السوق الموحدة، وسينضم رئيسا البنك المركزي الأوروبي ومجموعة اليورو يوم الجمعة للقمة الأوروبية لمناقشة الدور الدولي لليورو.

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