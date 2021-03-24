انت الان تتابع خبر قمة بغداد الثلاثية وخلافات الموازنة.. أبرز عناوين نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = قطر تتطلع لاستقبال الكاظمي في الدوحة.. وتبدي استعدادها لدعم العراق في مختلف المجالات.
= تمهيدا للقمة الثلاثية.. إنطلاق جولة المباحثات الوزارية بين العراق والأردن ومصر، وبغداد تحرص على تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة.
= القضاء الأعلى يختار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وينتظر مصادقة رئاسة الجمهورية.
= استمرار الخلافات بشأن الموازنة العامة.. واللجنة المالية تستبعد تمريرها في جلسة السبت.
= القضاء الأعلى يختار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وينتظر مصادقة رئاسة الجمهورية.
= استمرار الخلافات بشأن الموازنة العامة.. واللجنة المالية تستبعد تمريرها في جلسة السبت.