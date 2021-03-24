انت الان تتابع خبر قمة بغداد الثلاثية وخلافات الموازنة.. أبرز عناوين نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = قطر تتطلع لاستقبال الكاظمي في الدوحة.. وتبدي استعدادها لدعم العراق في مختلف المجالات.