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قمة بغداد الثلاثية وخلافات الموازنة.. أبرز عناوين نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = قطر تتطلع لاستقبال الكاظمي في الدوحة.. وتبدي استعدادها لدعم العراق في مختلف المجالات.
= تمهيدا للقمة الثلاثية.. إنطلاق جولة المباحثات الوزارية بين العراق والأردن ومصر، وبغداد تحرص على تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة.

= القضاء الأعلى يختار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وينتظر مصادقة رئاسة الجمهورية.


= استمرار الخلافات بشأن الموازنة العامة.. واللجنة المالية تستبعد تمريرها في جلسة السبت.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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