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محمد بن سلمان يبحث ووزير خارجية الصين تعزيز العلاقات بين البلدين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير خارجية الصين وانغ يي، تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع أيضا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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