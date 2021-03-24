محمد بن سلمان يبحث ووزير خارجية الصين تعزيز العلاقات بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير خارجية الصين وانغ يي، تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع أيضا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.