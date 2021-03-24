لماذا حذفت ابنة شقيقة نائبة بايدن تغريدتها عن "مجزرة كولورادو"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذفت ابنة شقيقة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تغريدة كتبتها وأثارت الجدل حول مسلح مجزرة كولورادو.

وطبقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذفت مينا هاريس التغريدة التي كتبتها عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء، بعدما كشفت الشرطة الأمريكية عن أن المسلح أحمد العليوي العيسى (21 عامًا)، المتهم في حادث إطلاق النار بمتجر في ولاية كولورادو، من أصل سوري.

وكتبت هاريس (36 عامًا) في تغريدتها خلال الساعات التي تلت المجزرة: "لم يمر أسبوع على حادث إطلاق النار في أتلانتا. الرجال البيض العنيفون هم أكبر تهديد إرهابي يواجه بلادنا".

ولاحقًا، قالت مينا، وهي أم لطلفتين، ومحامية ومؤلفة كتب للأطفال، إنها حذفت تلك التغريدة، قائلة: "حذفت تغريدة سابقة بشأن المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع بمقاطعة بولدر".

وأضافت: "افترضت افتراضًا بناء على خبر حول نقل (المنفذ) إلى الحجز حيًا، وحقيقة أن غالبية حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة ينفذها رجال بيض".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي شهدته أتلانتا الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 8 أشخاص كان أيضًا من أصحاب البشرة البيضاء، وسرعان ما واجهت مينا ردود فعل عنيفة من بعض مستخدمي تويتر.

وولد العيسى في سوريا وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان بعمر 3 أعوام. ويعيش الآن في كولورادو، على بعد حوالي 30 ميلًا من متجر البقالة الذي استهدفه.

وألقي القبض عليه الساعة 3.28 عصرًا، ونقل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج بعد إصابته في ساقه، وبعد ذلك خرج من المستشفى، ثم نقل إلى سجن مقاطعة بولدر.

ولم تؤكد الشرطة الأمريكية بعد الدافع وراء ارتكابه للجريمة، ووجهت إليه 10 اتهامات تتعلق بالقتل.