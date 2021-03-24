قادة عرب يعزون الإمارات بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب قادة ومسؤولون خليجيون وعرب عن خالص تعازيهم لدولة الإمارات بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية الإماراتي.

جاء ذلك عبر برقيات تعاز إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وابتهل القادة والمسؤولون في تعازيهم إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الإمارات قيادة وشعبا الصبر والسلوان، على رحيل الفقيد الذي وافته المنية، صباح الأربعاء.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإننا إذ نبعث ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته".

وفي سياق متصل، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه".

كما بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقيات تعزية ومواساة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، برقيات تعاز مماثلة.

وفي الكويت، بعث أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقيات تعازٍ إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبر أمير الكويت في برقيات التعازي عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقيات تعاز مماثلة.

وفي سلطنة عمان، بعث السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة المغفور له أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما نعى رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ببالغ الحزن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال بارازني، في تغريدة له إنه يعزي، بهذه المناسبة العصيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كذلك نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي.

وفي بيان للأزهر، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، تقدم فضيلة شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

وقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، التعازي لدولة الإمارات قيادة وشعبا، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وعلى الصعيد البرلماني، نعى النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربي ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، الشيخ حمدان بن راشد.

وتقدم عابد بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، قائلا: "فقدنا أحد الرجال المخلصين لبلاده وللأمة العربية بعد حياة مليئة بالعطاء والعمل الوطني الصادق".

سيرة حافلة

ووافت المنية، اليوم الأربعاء، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، عن عمر ناهز 76 عاما.

وبرحيله، يختتم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صاحب القلب الكبير، الذي يمتلئ العالم بمشاريعه الخيرية والإنسانية، رحلة حافلة بالعطاء، قضى خلالها أكثر من 5 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 50 عاما وزير للمالية منذ تأسيس الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 1971.

منصب استبقه بتسلّم رئاسة بلدية دبي مباشرةً بعد تخرّجه في منتصف الستّينيات، وهو المنصب الذي ظل يحتفظ به حتى وفاته، ليكون أيضا أقدم رئيس بلدية في العالم.

وواكب تلك المناصب تولي العديد من المناصب طوال رحلة حياته، أسهمت بشكل بارز في تنمية ونهضة بلاده.

عُرف عن الراحل اهتمامه بالأعمال الإنسانية، وشغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

كما يعد أحد أهم وأكبر مربّي ومُلّاك الخيول في العالم، وهو معروف بشغفه بتربية الخيول العربية الأصيلة.

وتتويجا لعطائه الإنساني اللامحدود، اختير الشخصية الإنسانية لعام 2000 لدعمه المشاريع الخيرية في كثير من البلدان الفقيرة، واختير عام 2005 كأفضل شخصية عالمية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة من قبل الاتحاد الدولي للمستشفيات.

كما حصل على أرفع ميدالية تقديرية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في ديسمبر/كانون الأول عام 2006 تقديرا لجهوده في دعم برامج التعليم والعلوم.