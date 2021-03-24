استطلاع: "سبوتنيك V" في صدارة اللقاحات المعروفة في 9 دول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يتصدر في 9 دول قائمة لقاحات كورونا المعروفة، وفقا لنتائج استطلاع الرأي الأخيرة.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة YouGov الدولية ومقرها في بريطانيا، بدعم من الصندوق الروسي، في 9 دول سجلت معظمها لقاح "سبوتنيك V"، أن 54% من المستجوبين يعتبرون روسيا الدولة الأكثر موثوقية بين الدول المصنعة للقاحات كورونا. بالتالي سبقت روسيا من هذه الناحية كلا من الولايات المتحدة (المرتبة الثانية) وبريطانيا (المرتبة الثالثة).

كما يعد "سبوتنيك" هو الأول بين اللقاحات المعروفة في الدول التسع التي جرى الاستطلاع فيها (الهند، البرازيل، المكسيك، الفلبين، فيتنام، الأرجنتين، الجزائر، الإمارات، صربيا)، والتي قال فيها 74% من المستجوبين إنهم يعرفون عن وجود اللقاح الروسي.