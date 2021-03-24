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دعوة هندية لإقامة علاقات ودية مع باكستان

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جدة - خالد شويل - أعرب رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي عن رغبة بلاده في إقامة علاقات ودية مع باكستان.

جاء ذلك في رسالة بعثها عبر السفارة الهندية في إسلام آباد إلى نظيره الباكستاني عمران خان لتهنئته بذكرى اليوم الوطني الباكستاني.

وقال مودي في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الباكستانية اليوم (الأربعاء): كدولة جوار ترغب الهند في إقامة علاقات ودية مع شعب باكستان، ولتحقيق ذلك من المهم أن تسود بيئة من الثقة وخالية من الإرهاب والعداء.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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