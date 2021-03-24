شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة هندية لإقامة علاقات ودية مع باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي عن رغبة بلاده في إقامة علاقات ودية مع باكستان.

جاء ذلك في رسالة بعثها عبر السفارة الهندية في إسلام آباد إلى نظيره الباكستاني عمران خان لتهنئته بذكرى اليوم الوطني الباكستاني.

وقال مودي في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الباكستانية اليوم (الأربعاء): كدولة جوار ترغب الهند في إقامة علاقات ودية مع شعب باكستان، ولتحقيق ذلك من المهم أن تسود بيئة من الثقة وخالية من الإرهاب والعداء.