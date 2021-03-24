شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح في تمرير قرار دولي لاستعادة الأموال المهربة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

نجحت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، في اعتماد قرار بمجلس حقوق الإنسان، في دورته السادسة والأربعين، بأغلبية كبيرة، يطالب باستعادة الأموال المهربة للخارج دون أي شروط؛ نظراً لما تسببه هذه المشكلة الدولية من تأثير سلبي على الدول، التي تم تهريب الأموال منها.

وقالت الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القرار كان مبادرة مشتركة مصرية تونسية ليبية، حظيت بدعم وتأييد من المجموعتين الإفريقية والعربية؛ لإبراز الصعوبات التي تواجهها الدول النامية، في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها، ومشكلة عدم تعاون السلطات المعنية في الدول المختلفة وغياب الإرادة السياسية في هذا الشأن.

وطلب القرار من الدول التي تحتضن ملاذات آمنة للأموال المنهوبة بإعادة تلك الأموال من دون أي شروط، وفقاً للاتفاقيات الدولية، والعمل على توفير الدعم الفني للدول النامية في هذا الصدد.

وأكد مندوب مصر الدائم في جنيف، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، أن تدفقات الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة، تحرم البلدان من الموارد اللازمة لأعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في التنمية، ما يهدد الاستقرار والتنمية المستدامة للدول، ويقوض قيم الديمقراطية، وسيادة القانون.

وأضاف: إن هذه الأموال مطلوبة بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى، من أجل تطوير وإعمال جميع حقوق الإنسان، خاصة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية.

وكانت البعثة الدائمة في جنيف قد نظمت حدثاً جانبياً، على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، بالتعاون مع البعثتين التونسية والليبية ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على التداعيات السلبية لتلك الظاهرة، وما تؤدي إليه من خسارة البلدان النامية لأموال ضخمة من مواردها.