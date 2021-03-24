شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو» تنعى حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عن حزنها لرحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقالت المنظمة في تغريدة على «تويتر»: «كان سمو الشيخ واحداً من الشركاء البارزين لليونسكو، ويعدّ التزامه الراسخ برسالة التعليم بمثابة إسهام قيّم في الجهود الرامية إلى تحقيق أهدافنا المشتركة».

وأنشأ الفقيد رحمه الله في مارس/آذار 1998 جائزة (اليونسكو- حمدان بن راشد آل مكتوم) لمكافأة الممارسات والجهود المتميّزة لتحسين أداء المعلمين، وهي جائزة بالشراكة بين "جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليميّ المتميّز" واليونسكو تسعى إلى تحسين جودة النظام التعليميّ وتشجيع المبادرات والابتكار والتميز في التعليم وفي جماع المجالات الأدبيّة والعلميّة.