شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تتراجع عن تشديد الإغلاق في عيد الفصح معترفةً بارتكاب «خطأ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ارتكبت «خطأ» بقرارها تشديد إجراءات الإغلاق خلال عطلة عيد الفصح، مؤكدة التخلي عن هذا المشروع الذي أثار انتقادات كثيرة.

وقالت المستشارة في كلمة في ختام اجتماع طارئ لقادة المقاطعات الألمانية الأربعاء: «يجب الاعتراف بالخطأ عند حدوثه، والأهم في أن يُصحح الخطأ وفي الوقت المناسب إن أمكن».

وأضافت: «أعرف أن هذا الاقتراح أثار مزيداً من عدم اليقين، وأنا آسفة جداً لذلك، وأطلب الصفح من المواطنين».

وأكدت أن فكرة إغلاق لخمسة أيام خلال عيد الفصح وردت «بنية حسنة» بهدف «إبطاء وعكس منحنى الموجة الثالثة من الوباء»، لكن «لم يكن من الممكن تحقيقها في مثل هذه المهلة القصيرة».

وفي ختام 12 ساعة من المحادثات، قررت ميركل وقادة المقاطعات الاثنين فرض هذه الإجراءات التي تنص على إغلاق حتى السوبر ماركت ومنع الاحتفالات الدينية، وكانوا يعتزمون إعلان يوم 1 نيسان/أبريل عطلة.

لكن القرار الذي اتخذ على عجل طرح الكثير من التساؤلات، لا سيما بشأن «مواصلة الدفع للموظفين» والترتيبات داخل الشركات.

وواجه هذا الإجراء انتقادات حتى داخل الحكومة الألمانية، وعبر وزير الداخلية هورست شيفر عن «استغرابه» بأن يضحي الحزب المسيحي الديمقراطي بقداديس الفصح من أجل مكافحة الوباء.

من جهتها عبرت المنظمات المهنية عن مخاوفها من تداعيات إغلاق المتاجر بعد أشهر من القيود التي خلفت خسائر اقتصادية كبرى.

ولا يزال الوضع الوبائي مقلقاً في البلاد، حيث بلغ معدل الإصابات الأربعاء 108,1 لكل مئة ألف نسمة، فيما تم تجاوز عتبة 75 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

لكن ميركل وجهت رسالة أمل، وقالت: «أنا مقتنعة بأننا سنهزم الفيروس معاً. الطريق شاق ووعر ومليء بالنجاحات والفشل، لكن الفيروس سيفقد شيئاً فشيئاً من قدرته على إخافتنا».