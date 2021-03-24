شكرا لقرائتكم خبر عن عهود الرومي: حمدان بن راشد مسيرة حافلة بالعمل الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات فقدت برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شخصية وطنية، شاركت بفاعلية في بناء الدولة، وتركت بصمة واضحة في تاريخ ومستقبل الإمارات، بما مثله، رحمه الله، من رمز للإنسانية والعطاء والتفاني في خدمة الوطن.

وقالت الرومي إن سيرة الشيخ حمدان بن راشد تمثل قدوة تحتذى في قيم العمل والعطاء للوطن والمجتمع، وفي ما رسخه، رحمه الله، في نفوس الكثيرين من السعي لتحقيق التميز والريادة في مختلف المجالات، وفي عطائه الموجَّه لخدمة الإنسان في دولة الإمارات والعالم.

وتقدمت عهود الرومي بأحر التعازي إلى قيادة وشعب دولة الإمارات بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سائلة الله عزَّ وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.