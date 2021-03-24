شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان وولي عهد الشارقة يعزيان هاتفياً محمد بن راشد بوفاة حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.



في سياق متصل، أجرى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم.

و دعا ولي عهد و نائب حاكم الشارقة العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.(وام)