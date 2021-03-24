شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اليد ترفض مقترح الجزيرة وتتمسك بمحترف أجنبي واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - عصام هجو

رفضت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد التي عقدت الثلاثاء في دبي اقتراح نادي الجزيرة الخاص بمشاركة محترفين أجنبيين في مسابقات الرجال، واعتمدت استمرار تعاقد الأندية مع محترف أجنبي واحد، كما كان في السابق وفتحت المجال أمام مشاركة اللاعب المقيم ومن دون تحديد مدة الإقامة بشرط أن تكون إقامته سارية وغير مشارك في موسم سابق بفئة المحترفين، كما أبدى المجتمعون الرضا على رؤية إدارة الاتحاد بمنح 5 مقاعد للأجهزة الإدارية والفنية والطبية أثناء مرافقة فرقهم بمباريات فئة الرجال والاستمرار بمشاركة ثلاثة لاعبين (المحترف والمقيم والمواليد) ضمن صفوف فرق الأندية اثناء المباريات.

وترأس عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد اليد اجتماع الجمعية العمومية بحضور ناصر الحمادي الأمين العام ووالاعضاء داود المليح وعبد الله الكعبي وفيصل الطواش وسعود صالح وعدنان فرج، وكان النصاب مكتملاً بحضور 16 ممثلاً من الأندية وغاب عن الاجتماع نبيل عاشور رئيس الاتحاد وممثل الهيئة.

واستعرض ناصر الحمادي جدول الأعمال خلال الربع ساعة الأولى من أصل ساعة استغرقها اجتماع الجمعية، والذي جاء في أجواء مثالية، و تمت المصادقة على المحضر السابق كما تم اعتماد التقرير الإداري للاتحاد عن عام 2020، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وتم اعتماد التقارير الفنية (التحكيمية والمسابقات والمنتخبات والنسائية)، و كذلك تم اعتماد خطة عمل الاتحاد لعام 2021.

ورحب عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد بالحضور من ممثلي الأندية ووسائل الإعلام وشكرهم على تعاونهم الذي أسهم بدرجة كبيرة في إنجاح موسم اللعبة بمناشطه المحلية كافة، وقدم التهنئة للفرق الفائزة وخاصة بعد أن ظهرت فرق جديدة على ساحة اللعبة وأكدت حضورها القوي، وأشار إلى حرص الاتحاد على إقامة جميع بطولاته بفئتي الرحال والشباب رغم التحديات،

وأكد عبد السلام أن جميع المقترحات التي تقدم بها بعض الأندية سيتم دراستها بصورة مفصلة من قبل اللجان الفنية بالاتحاد.

وعقب ختام الاجتماع الرسمي، حرص مجلس الإدارة على اطلاع الحضور على المقترحات ال 18 التي تقدمت بها أندية العين وشباب الأهلي والشارقة والوحدة، وعرض محمد شريف مشرف الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي أبرزها أن يبدأ الموسم الجديد ببطولة كأس الإمارات، ومقترح لإقامة بطولة على مستوى منتخبات المناطق لفرق الرجال، وتمديد الفترة الزمنية لمرحلة الشباب بثلاث سنوات بدلاً من سنتين واستحداث بطولة تحت مسمى «الرديف» والمطالبة بتخفيض رسوم تسجيل الاجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق أسوة بباقي الألعاب الجماعية.

وطالب ممثل نادي الشارقة جاسم محمد عبدالله بإقامة مزيد من البطولات كما كان سابقاً بخمس بطولات، وإضافة بطولة للنخبة، والمطالبة بتخفيض رسوم استبدال اللاعب المحترف والمقيم، وإقامة البطولات المجمعة في أيام متتالية أسوة بالبطولات الخارجية.

كذلك طالب عبيد المحرزي ممثل نادي الوحدة بتسجيل 18 لاعباً بفريق الرجال بدلاً من 20 لاعباً لإفساح المجال لبقية اللاعبين الانتقال لأندية أخرى، وطالب بأن ينظم اتحاد اللعبة مسابقات المراحل السنية على مستوى كل إمارة في ظل الوضع الراهن لانتشار الجائحة، وبأن تكون صلاحية فحص PCR لمدة أسبوع لتشمل مباراتين.

برمجة المسابقات

وحول نظام بطولات الموسم الجديد وخاصة فئة الرجال، قال داوود المليح رئيس لجنة المسابقات: «نحرص على التجديد من حيث الكم والنوع والمتعلقة بعدد البطولات الموسمية ونظامها ولوائحها، وستتم إقامة البطولات وفق تسلسلها الذي يعود على اللاعبين والأندية واللعبة بالفائدة».

واستطرد قائلاً: «ستتشهد بطولة دوري الرجال نظاماً جديداً في الموسم المقبل، وستتم إقامة الدوري من دور واحد في البداية بين الأندية ال11 المشاركة في البطولة، ومن ثم يتم في دور نصف النهائي يتم توزيع أصحاب المراكز الستة الأولى لمجموعتين، وتلعب كل مجموعة دورتين مجمعتين مع منح كل فريق درجات وفق ترتيبه في المجموعة، وفي المرحلة الثالث تتم إضافة فريقين إلى الفرق الستة السابقة وإقامة دوري من دور واحد بين الأندية الثمانية على ملاعب الأندية المذكورة أولاً لتحديد الترتيب النهائي، وتقام دورة بين الأندية الثلاثة الأخيرة التاسع والعاشر والحادي عشر، واستهدفنا من ذلك إقامة مزيد من المباريات وإفساح المجال لبروز عناصر وفريق تحصد الألقاب».