شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" على أجندة "تضامن النواب" الأسبوع المقبل بحضور 4 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، 3 اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة يوم الأحد القادم، و بحضور 4 وزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، هم وزيرة التخطيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، وذلك بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القري الأشد فقرا.

وتبحث اللجنة أيضا خلال اجتماعها، الخطط الزمنية، لتغطية كافة القرى الأشد احتياجا علي مستوى الجمهورية.

وحسب جدول اللجنة البرلمانية ليوم الإثنين، تناقش اللجنة تقريرها بشأن الرد علي بيان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 1 فبراير 2021، فضلا عن النظر في نتائج الجوالات الرقابية التي قام بها أعضاء اللجنة الفترة الماضية.

أما يوم الثلاثاء، تنظر لجنة التضامن والأسرة تقريرها للرد علي بيان وزيرة التموين والتجارة الداخلية والذي تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 18 يناير 2021.

وفي ذات اليوم، تواصل اللجنة استعراض نتائج الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.