ضمن "حياة كريمة".. بدء تنفيذ 71 مشروعًا بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه جرى البدء في تنفيذ 71 مشروعًا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم، ضمن العديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والخدمات الجماهيرية بمبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بوفد لجنة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد شعيب، لمتابعة مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصري، بحضور أحمد شعبان، نائب المحافظ، والسكرتير العام اللواء حازم عزت.

وسبق ذلك عقد اجتماع موسع بمسئولي جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن إذ جرى استعراض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلتين الأولى والثانية والريف المصري، بجانب الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات من أجل وضع الحلول السريعة والعاجلة لها.

وقال أحمد شعبان، إنه جرى استعراض المعايير والضوابط لاختيار القرى والمناطق المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري بمركزي كوم أمبو وإدفو، ومن أهمها معدلات البطالة ونسب الفقر والأمية والمرأة المعيلة.

وأضاف أنه جرى عرض معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والتعمير والغاز والاتصالات والكهرباء والطرق والصحة والشباب والرياضة، إذ جرى البدء في 12 مشروعًا تابعين للهيئة القومية، بجانب 21 مشروعًا آخرين تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 38 مدرسة بقرى إدفو وكوم أمبو.

وأكد وفد مجلس الوزراء على أن هناك توجيه مباشر لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية على أساس الكتل العمرانية وليس وفقًا للحيز السكاني، إذ أن توابع القرى ستشهد أيضًا تنفيذ مشروعات بها، موضحين أن هناك جدول زمنى محدد تم وضعه لتنفيذ مشروعات المبادرة، وسيجرى اتخاذ إجراءات رادعة حيال المقصرين لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة على أكمل وجه.