بعد توقفه لسنوات.. تشغيل مصنع العسل الأسود بالمنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود، بقرية تونة الجبل بمركز ملوي.

وجاء التشغيل التجريبي، عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالمصنع وفقًا لمذكرة الاتفاق التي وقعتها المحافظة مع الهيئة لتشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة.

وتابع المحافظ ووفد الهيئة، عددًا من الأعمال المدنية والتخصصية التي جرى تنفيذها في المصنع، إذ جرى إنتاج أول وحدة تقشير للقصب في مصر وإنتاج عسل أسود فائق الجودة يلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، فضلًا عن منظومة حديثة في صناعة العسل وإزالة الملوثات من المياه.

وأكد المحافظ، حرصه على تشغيل كافة المشروعات المتوقفة بالمحافظة، واستثمار الأصول الغير مستغلة وتعظيم الاستفادة منها لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وخلق مشروعات تدر دخلًا للأهالي للحد من البطالة وفتح أبواب رزق للمواطنين.

وأضاف "القاضي" أن المحافظة وقّعت مذكرة تفاهم مع الهيئة لتشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك مشروع المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية.

كما وقعت المحافظة، عقد اتفاق مع الهيئة لرفع كفاءة وتطوير وإدارة مشروع عنابر تربية الدواجن ومصنع الأعلاف ومبنى مصنع أطباق الكرتون بشوشة بمركز سمالوط، لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، لتصبح ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.