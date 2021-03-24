10 قتلى في هجومٍ مسلّح في كولورادو الأمريكيّة

اسماعيل عبد الحي - قتل 10 أشخاص بينهم شرطي اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح إستهدف أحد المتاجر بولاية كولورادو الأمريكية.

وحسب شرطة مدينة بولدير، فإنّ عدد القتلى إرتفع إلى 10 أشخاص في الهجوم الذي شهدته المدينة.

وأشار البيان إلى حدوث إشتباكات بين المهاجم المسلح ورجال الشرطة، قتل شرطي على إثرها.

وفتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا في الحادث، بعد إلقاء القبض على المسلح إثر إصابته بجروح دون الكشف عن هويته.

وكتبت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، جين بساكي في تغريدة على "تويتر" أنه تم إعطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن معلومات حول الهجوم، حسبما ذكرته "الأناضول".