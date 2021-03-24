جدل واسع بعد تكريم المؤثّرة "لادي سمارة"، مدير معرض مدينة تونس للأداب والكتاب يوضّح

اسماعيل عبد الحي - أكد مدير معرض مدينة تونس للآداب والكتاب، الحبيب العرقوبي في بيان توضيحي اليوم، الثلاثاء 23 مارس 2021، أن تنظيم أمسية خاصة لإستضافة ثلّة من المؤثّرين وصنّاع المحتوى هي إجتهاد من المركز التونسي للكتاب ولا علاقة لوزارة الشؤون الثقافية كسلطة إشراف ولا للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس بهذه المبادرة.

وأوضح العرقوبي أن إستضافة المؤثرين كانت بدافع إستقطاب الجمهور وخاصة منهم الشباب واليافعين للعودة بهم إلى نهر المعارف وتقريبهم من الكتاب وترغيبهم في المطالعة عن طريق التسويق والدعاية للمعرض عن إيمان راسخ أنّ الثقافة من حق الجميع دون تصنيف.

وأضاف أنه تمّ الإتصال بأكثر من 80 مؤثّرا وصانع محتوى والبعض منهم لم يتجاوب والبعض الآخر إشترط مبالغ مالية، إلا أنّ الحضور كان لـ12 مؤثّرا لهم من المتابعين أكثر من 3 ملايين .

يذكر أن تكريم المؤثّرة "لادي سمارة" أثار جدلا واسعا وإستنكارا تداولته أغلب وسائل التواصل الاجتماعي.