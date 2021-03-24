بصور الجنازة والدعاء .. نشطاء ينعون حمدان بن راشد| رجال الإمارات يودعون أحد قادتها

ياسر رشاد - القاهرة - ودعت الإمارات أحد كبار رجالها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض، واتشحت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بالسواد حزنًا على رحيله.

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فيما دشن النشطاء هاشتاج يحمل أسم الراحل معلقين عليه بالدعاء له راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ونعاه الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر":"إنا لله وإنا إليه راجعون… رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".

الإماراتيون يودعون حمدان بن راشد

فيما تداول عدد كبير من النشطاء صور للجنازة معلقين عليها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ومنها:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ".

كما نشر أحد المغردين صورة لمحمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من صلاة الجنازة وعلق عليها:"نظرة وداع رحم الله حمدان بن راشد وجبر الله خاطر الشيخ محمد بن راشد وعموم آل مكتوم".

وأضاف المدون الإماراتي الشهير ابراهيم بهزاد:"آل مكتوم الكرام .. رحم الله الفقيد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و عظّم الله أجركم وألهمكم سبحانه و تعالى الصبر و السلوان".

ونعى مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، الراحل وقال:"رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. أحد القيادات المشهود لها بالعطاء والإخلاص والعمل الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة..خالص العزاء للشيخ حمدان بن راشد، ولأسرة آل مكتوم الكرام، وقادة وشعب الإمارات...إنا لله وإنا إليه راجعون".

نجوى كرم وأحلام ينعون حمدان بن راشد

وحرصت المطربة اللبنانية نجوى كرم على تقديم واجب العزاء وكتبت في تغريدة لها:"تعازينا الحارة للشعب الإماراتي الحبيب بوفاة الفقيد الغالي سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم..الله يرحمه، خسارة كبيرة على قدر كبير من الذكاء والحكمة والوفاء لوطنه وشعبه".

كما شاركت المطربة الإماراتية أحلام، في دفتر العزاء المقام على منصات السوشيال ميديا وقالت:"اللهُّم ارحم فقيد الوطن حمدان بن راشد، وطيب ثراه وأكرِم مثواه، واجعل الجنةَ مُستقره ومأواه، و إغفر له، و اصفح عنه، و نوّر مرقَده، وطيب مضجَعه وأكرمهُ في جنتكَ.. إلى جنات

النعيم بصحبة الأنبياء والمرسلين إلى جوار ربه راضيًا مرضيا.. رحم الله فقيد دبي الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

وبكلمات مؤثرة نعاه المغردون من مختلف الدول العربية ومنها:"اشتهر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بحبه للخير ودعم المشاريع الخيرية والإنسانية في مختلف أنحاء العالم..رحمه الله.. حمدان بن راشد في ذمة الله"، وقال أخر:"رحم الله فضيلة الشيخ حمدان بن راشد الذي كان مثالا في العطاء ومثالا في خدمة الأسرة والوطن"و "نتقدم بأحر التعازي لأسرة آل مكتوم وشعب الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية".

وأكد المغردون أن الإمارات العربية فقدت أحد أهم وأطيب رجالها وهو الراحل حمدان بن راشد، وقال أحدهم:"ودعنا علم من أعلام الدولة ومن أعظم رجالات الدولة، عشت بصمت ورحلت بصمت رحمك ..الله يا حمدان بن راشد واسكنك فسيح جناته"، و"توفي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية اليوم..ارقد في سلام".

فيما نشر النشطاء حالة الحداد التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لوفاة حمدان بن راشد آل مكتوم، وقالوا:"الإمارات تعلن الحداد الرسمي ورفع الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من الأربعاء ، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت 27 مارس".

صور جنازة حمدان بن راشد

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