الولايات المتحدة ترغب في علاقات مستقرة مع روسيا

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

أكدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء على لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن أنها تأمل في إقامة علاقات مستقرة مع روسيا.



ويأتي تأكيد واشنطن على سعيها إلى علاقات مستقرة مع موسكو، فيما كانت روسيا قد استدعت سفيرها من العاصمة الأمريكية، بسبب التصريحات التي صدرت عن الرئيس جو بايدن.

وفي الشأن الدبلوماسي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين واشنطن وبكين.

وخيم التوتر أيضاً على العلاقات بين واشنطن وبكين، ولم ينجح لقاء على مستوى رفيع، أخيراً، في إذابة جليد الخلاف حول جملة من القضايا الشائكة بين الدولتين.

وعلى صعيد آخر، أوضح بلينكن أنه في حال قررت بلاده أن تغادر أفغانستان، فإنها ستفعل ذلك، في إطار تنسيق مع الحلفاء، وبالتشاور معهم مشدداً على ضرورة التأكد من عدم تحول أفغانستان إلى أرض خصبة للإرهابيين، في إشارة إلى الخطر المحدق بالبلاد، في حال إتمام الانسحاب الأمريكي.