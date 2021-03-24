مجلس وزراء الداخلية العرب يعقد دورته الـ 38 غدا

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

يعقد مجلس وزراء الداخلية العرب، غدا الخميس، الدورة الثامنة والثلاثين له، بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية ، ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.



وتناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين.

ومشروع خطة أمنية عربية عاشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية.