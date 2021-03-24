الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

المناطق- الرياض

شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم ، غارات جوية استهدفت عدداً من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات حربية إسرائيلية ، قصفت بخمسة صواريخ موقعاً جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرات حربية بصاروخين على الأقل موقعاً آخر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ودمرته وألحقت أضراراً بممتلكات المواطنين المجاورة، حيث هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.