شكرا لقرائتكم خبر عن «تقييم الحوادث» يوضح حقيقة استهداف «التحالف» لمستشفى الثورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المهمة كانت في منطقة على بعد مسافة آمنة من المستشفي التي تقع في منطقة محظورة

- استهداف "مخزن وقود "بمنطقة العرج ليس صحيحا والمستهدف "مخزن للأسلحة"

- الصور الجوية تكذب إدعاءات إستهداف مصنع للزيت

- زيارات ميدانية لـ 10 مناطق في اليمن لتقصي الحقائق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور الفريق المشترك ، أن قوات التحالف نفذ تمهمة على بعد مسافة آمنة من مستشفى الثورة ، وتبن من دراسة المهام المنفذة ان المستشفى ضمن المواقع المحظور استهدافها من قوات التحالف .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالرياض ، لإستعراض عددا من الإدعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية .

وقال " المنصور" أن ماتم الإدعاء به بأن قوات التحالف استهدفت موقع لمخزن الوقود بمنطقة العرج ، ليس صحيحا بل الموقع المستهدف مخزن للاسلحة .. وليس كما وصف في الادعاءات.

كما كذب " المنصور" بالصور الجوية ،الادعاءات التي تتهم قوات التحالف باستهداف مصنع للزيت في اليمن

وأشار إلى أن الفريق قام بزيارة ميدانية لـ 10 مناطق يمنية مختلفة ، ليقف على بعض الإدعاءات وأخذ شهادة الشهود لتقصي الحقائق .